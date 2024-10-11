Михаэль Шумахер: 10 лет после роковой трагедии

29 декабря 2013 года мир автоспорта замер. Новость, пришедшая из французских Альп, казалась невероятной: легендарный гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер получил тяжелейшую травму головы во время катания на горных лыжах. Семикратный чемпион мира, человек, чье имя стало синонимом скорости и совершенства в автогонках, оказался на грани жизни и смерти из-за, казалось бы, обычного падения на склоне. …

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Все обладатели «Золотого мяча»: История и Рекорды

«Золотой мяч» (Ballon d’Or) — престижная футбольная награда, ежегодно вручаемая журналом France Football с 1956 года. Она присуждается лучшему футболисту мира за его выдающиеся достижения на поле. Первым обладателем стал британец Стэнли Мэттьюз. С 1995 года награду могут получать игроки любой национальности, выступающие в европейских клубах. Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали в последние годы, …

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Пинг-понг и настольный теннис: что их отличает?

В этом материале мы рассматриваем различия между двумя терминами, которые часто приводят к путанице. Ранее мы уже рассказывали, как играть в пинг-понг (или настольный теннис). Прежде всего, важно отметить: пинг-понг и настольный теннис — это практически одно и то же. Разница в названиях появилась в 1900 году, когда лондонская компания Hamley Brothers зарегистрировала товарный знак …

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Легенды паркета: Топ-10 величайших снайперов в истории НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на протяжении десятилетий собирала под своими знаменами лучших игроков планеты. Среди множества талантов особенно выделяются те, кто обладал исключительным снайперским мастерством. В этой статье мы рассмотрим десятку лучших бомбардиров за всю историю лиги, чьи имена навсегда вписаны в анналы баскетбола. 10. Мозес Мэлоун: Непоколебимый центровой Годы выступлений в НБА: 1976 — …

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