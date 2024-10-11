В этом материале мы рассматриваем различия между двумя терминами, которые часто приводят к путанице. Ранее мы уже рассказывали, как играть в пинг-понг (или настольный теннис). Прежде всего, важно отметить: пинг-понг и настольный теннис — это практически одно и то же. Разница в названиях появилась в 1900 году, когда лондонская компания Hamley Brothers зарегистрировала товарный знак …

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